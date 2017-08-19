З початку конфлікту на Донбасі загинули понад 2700 цивільних – Червоний Хрест

В українському відділенні Міжнародного Комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян, йдеться в повідомленні на сторінці у Twitter.

Крім того, повідомляється, що більш ніж 500 тисяч дітей живуть в районах, постраждалих від конфлікту на сході України.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявляли, що з початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 59 цивільних жителів, ще 282 – були поранені.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей – військових, цивільних осіб і підтримуваних Росією бойовиків.