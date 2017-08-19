Угруповання «Ісламська держава» стверджує, що нападник у Сургуті був його бойовиком

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що нападник із ножем у російському Сургуті, якого застрелила поліція, був одним із його бойовиків. Про це повідомляє інформаційне агентство Aamaq, що належить ісламістам.

Тим часом Слідчий комітет Росії описав підозрюваного як місцевого жителя 1994-го року народження. Слідчі вивчають ймовірну наявність у нього психічних розладів.

Російське інформагентство «Інтерфакс» цитує місцеву поліцію, де заявили, що поки не вважають ймовірним мотивом терористичний акт.

19 серпня в російському місті Сургуті чоловік із ножем поранив сімох людей, перш ніж його застрелила поліція. Четверо поранених у важкому стані. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».

Сургут – центр нафтової промисловості Сибіру, розташований на відстані понад дві тисячі кілометрів від Москви. У місті проживає 300 тисяч людей.