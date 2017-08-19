США: Трамп повідомив про «багато рішень» після зустрічі з радниками із нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп заявив про «багато рішень», які були ухвалені під час його зустрічі із радниками з національної безпеки, зокрема щодо 16-річної війни в Афганістані. Про це Трамп написав на сторінці у Twitter 19 серпня про зустріч напередодні в президентській резиденції у Меріленді.

«Важливий день, проведений в Кемп-Дейвіді з нашими талановитими генералами і військовими лідерами. Було ухвалено багато рішень, у тому числі щодо Афганістану», – повідомив Трамп, втім він не вказав які це рішення і коли вони будуть оголошені.

Звітуючи після зустрічі 18 серпня в Кемп-Дейвіді, у Білому домі повідомили, що Дональд Трамп не ухвалив жодного рішення щодо відправки більшої кількості військ США до Афганістану.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс сказала, що переговори були присвячені напрацюванню «нової стратегії захисту інтересів Америки в Південній Азії».

«Президент вивчає і розглядає свої можливості і зробить оголошення американському народу, нашим союзникам і партнерам, а також світу у відповідний час», – сказала Сандерс.

Як пишуть американські ЗМІ, в адміністрації Трампа немає спільної позиції з приводу того, що робити Вашингтону, чиї сили не виграли найдовшу війну в історії США, тоді як Пентагон рекомендує відправити туди додаткові сили.

Командувачі США в Афганістані кажуть, що конфлікт зайшов у «глухий кут». Незважаючи на багаторічну підтримку з боку США і НАТО, афганські сили безпеки намагаються стримати не тільки рух «Талібан», а й все більшу присутність екстремістів угруповання «Ісламська держава» в країні.

Днями таліби у «відкритому листі» закликали Трампа вивести війська США, заявивши, що їхня присутність в країні продовжує війну і перешкоджає примиренню.

Сполучені Штати мають 8,4 тисячі військовослужбовців в Афганістані, з яких близько 5000 – військові НАТО.