В Афганістані відзначають День незалежності, посилені заходи безпеки

Заходи безпеки посилені 19 серпня у Афганістані з нагоди відзначення 98-ї річниці незалежності країни від Великобританії.

Президент Афганістану Ашраф Гані поклав вінок до мінарету свободи в Кабулі під час церемонії з участю членів уряду та інших посадовців.

Гані також привітав десятки афганських чиновників і членів їхніх родин у президентському палаці, а потім вирушив до міста Герат на заході країни, де він відкрив дві фабрики.

Афганська поп-зірка Аріана Саїд ввечері 19 серпня провела благодійний концерт в Кабулі, попри погрози з боку консерваторів, які виступають проти виступів жінок на публіці. Понад 1 тисяча людей прийшли на концерт у п’ятизірковому готелі під посиленою охороною.

З нагоди свята президент Афганістану у Twitter написав: «Цей день дістався великою кількістю жертв. Ми повинні віддати данину поваги і відсвяткувати цю спадщину».

Побоюючись, що угруповання «Талібан» спробує зірвати святкування збройним нападом, Гані додав: «Ми збільшили кількість поліцейських на контрольно-пропускних пунктах, в дипломатичних установах і навколо них».

У поліції Кабула повідомили, що всі підрозділи перебувають на рівні найвищої бойової готовності і розміщені по всьому місту.

Останнім часом таліби активізували свою бойову діяльність. 18 серпня у провінції Гельманд щонайменше 5 поліцейських загинули у боях з бойовиками, ще 5 були поранені. Також таліби здійснили напад на контрольно-пропускний пункт в столиці сусідньої провінції Урузган Тарінкоті – один поліцейський загинув, три були поранені, також було вбито 15 бойовиків.

19 серпня 1919 року у Равалпінді було проголошено відновлення незалежності Афганістану від британського правління після трьох воєн. Хоча Великобританія контролювала зовнішню політику Афганістану протягом 40 років після закінчення другої англо-афганської війни, Афганістан ніколи не був частиною Британської імперії.

Нинішні урочистості в Афганістані проходять на тлі пошуку Вашингтоном рішень щодо своїх військових у цій країні. Президент США Дональд Трамп заявив про «багато рішень», зокрема щодо 16-річної війни в Афганістані, які були ухвалені під час його зустрічі 18 серпня із радниками із нацбезпеки. Але що це за рішення наразі невідомо.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у вітанні напередодні річниці незалежності Афганістану сказав: «Наша міцна дружба з Афганістаном базується на спільній прихильності до влаштування надійного і процвітаючого майбутнього для афганському народу».