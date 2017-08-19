В окупованому Криму після 10-денного арешту звільнили активіста Сервера Караметова

В окупованому Криму у суботу ввечері після 10-денного арешту був звільнений 76-річний Сервер Караметов, якого підконтрольні Росії силовики затримали через одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза. Як передає сайт «Крим.реалії», зустрічати Караметова приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова.

Дочка одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова Айше влаштувала пряму трансляцію на своїй сторінці в Facebook.

Кримськотатарський активіст Сервер Караметов був затриманий 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив йому 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Заступник голови Меджлісу Ахтем чийгоз перебуває під арештом з січня 2015 року. Російське слідство звинувачує його в «організації масових заворушень», що він і його захист заперечують.