На патрульній базі ОБСЄ у Станиці Луганській спостерігачі працюватимуть цілодобово – місія

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розмістила спостерігачів на патрульній базі у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі, йдеться у Facebook-повідомленні місії 19 серпня.

«Постійна присутність місії на базі дозволить нам розширити можливості здійснення моніторингу у цьому надзвичайно важливому місці, на мосту в Станиці Луганській. Ситуація тут залишається вкрай нестабільною і, на жаль, у цьому районі розташований єдиний у всій Луганській області контрольний пункт в’їзду-виїзду», – йдеться в повідомленні.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ додав, що спостерігачі використовують для спостереження за цим районом, зокрема, тепловізійну камеру для нічного моніторингу.

«Проте лише спостерігачі можуть спілкуватися з цивільними особами і бути очима і вухами міжнародної спільноти. Відтепер вони будуть ближче до людей у цьому районі і зможуть докладніше звітувати про потреби та занепокоєння цивільного населення», – сказав Гуґ.

Повідомляється, що цілодобово на базі будуть присутні семеро членів місії.

Усього на передовій СММ ОБСЄ має 10 передових патрульних баз. Крім Станиці Луганської, вони ще є також у Волновасі, Покровську, Світлодарську, Новоайдарі, Щасті, Попасній, Кадіївці, Горлівці та Дебальцеві.

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі здійснюють моніторинг дотримання режиму припинення вогню сторонами конфлікту.