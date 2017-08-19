У столиці Туркменистану заборонили продаж алкогольних напоїв – ЗМІ

Влада Туркменистану заборонила продаж алкогольних напоїв у столиці Ашгабаді напередодні Азійських ігор у закритих приміщеннях і з бойових мистецтв, що відбудуться у вересні.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, магазини спиртних напоїв 19 серпня були закриті, а алкогольні продукти зникли з полиць продовольчих магазинів міста. Офіційного оголошення про заборону на алкоголь не було, але продавці в декількох магазинах спиртних напоїв сказали, що заборона триватиме до жовтня, повідомляє агентство Associated Press.

Неназване джерело у Міністерстві торгівлі також повідомило агенції, що заборона пов’язана зі спортивними змаганнями, які проходитимуть в Ашгабаді з 17-го до 27 вересня.

За допомогою Азійських ігор у закритих приміщеннях і з бойових мистецтв, які активно просуває президент Гурбанґули Бердимухамедов, Туркменистан хоче підвищити свій імідж у регіоні як спортивного центру. Влада очікує, що десятки тисяч іноземців відвідають країну під час цього заходу.

Напередодні змагань влада обмежила переміщення жителів провінцій до столиці, наказавши колишнім ув’язненим триматися подалі від ігрових майданчиків. Також влада вжила заходів, щоб прибрати з міста жебраків, бездомних собак та котів.

Нещодавно міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Олімпійську раду Азії (ОСА) нагадати Туркменистану про дотримання прав людини.

«Як організатор майбутнього конкурсу Олімпійський рада Азії має закликати уряд Туркменистану забезпечити умови, щоб всі журналісти могли виконувати свою роботу, не побоюючись розправи перед, під час і після ігор», – йшлося у заяві від 8 серпня.

Приводом для цього стало повідомлення про те, що кореспондентові «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) у Туркменистані Солтан Ачіловій особа у поліцейській формі погрожувала фізичним знищенням під час фотозйомки акції до велодня. Пізніше були також повідомлення про спробу невідомого викрасти у журналістки телефон під час зйомки.

Очікується, що в П’ятих Азійських іграх у закритих приміщеннях і з бойових мистецтв візьмуть участь спортсмени з 62 країн світу, серед яких 45 – країни азійського регіону. Змагання проходитимуть з 18 видів спорту.