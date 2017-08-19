Ердоган розкритикував голову МЗС Німеччини через заяви про втручання Туреччини у вибори в ФРН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля після його заяв на адресу турецького лідера щодо втручання у майбутні вибори в Німеччині.

«Він не знає свого місця. Як ти розмовляєш із президентом Туреччини? Знай своє місце», – висловився Ердоган 19 серпня на адресу Ґабріеля під час виступу в південно-західній турецькій провінції Денізлі.

Такі слова Ердогана прозвучали на наступний день після того, як він закликав етнічних турків у Німеччині голосувати проти християнських демократів (ХДС), соціал-демократів (СПД) та Партії зелених на загальних виборах наступного місяця, заявивши, що «вони всі є ворогами Туреччини».

Ґабріель сказав, що це зауваження було «безпрецедентним втручанням» у суверенітет Німеччини.

Близько одного мільйона етнічних турків, які проживають в Німеччині, мають право голосу в цій країні. Більшість з них підтримали Ердогана на квітневому референдумі.

За понад рік відносини між двома союзниками по НАТО погіршилися, особливо після невдалої спроби перевороту у Туреччині в липні 2016 року. 22 німецьких громадяни були заарештовані незабаром після цього, дев’ятеро з них досі у в’язниці, зокрема правозахисники і журналісти.