США: багатотисячний протест проти расизму і мови ворожнечі відбувся у Бостоні

Десятки тисяч протестувальників проти расизму і мови ворожнечі прийшли 19 серпня у центр американського міста Бостон, штат Массачусетс, щоб запобігти акції правих «Свобода слова». Хоча організатори заявили, що не будуть платформою для расизму чи фанатизму, деякі її супротивники були в одязі із зображенням жертви заворушень у Шарлотсвіллі.

Повідомляється, що десятки правих активістів завершили свою акцію у парку завчасно під щільний супровід поліції і вигуки супротивників.

Інформації про постраждалих чи сутички немає, але як повідомляє ВВС, протестувальники кидали пляшки з водою у активістів-консерваторів.

12 серпня у Шарлотсвіллі сталися сутички між ультраправими і їхніми противниками. Під час заворушень на демонстрантів проти расизму на великій швидкості в’їхав автомобіль. Загинула 32-річна Гізер Гайєр, близько двох десятків людей були поранені.