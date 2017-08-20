Німеччина закликала Іспанію не видавати до Туреччини затриманого письменника

Німеччина закликала Іспанію не видавати до Туреччини німецького письменника турецького походження Догана Акханли, якого там затримали за турецьким ордером на арешт.

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель також попросив у суботу свого іспанського колегу якнайшвидше забезпечити затриманому письменникові доступ до німецької консульської допомоги.

Доган Акханли, народжений у Туреччині, після військового перевороту 1984 року кілька років провів у в’язницях і 1991-го емігрував до Німеччини. Він, серед іншого, критично пише про масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни в тодішній турецькій державі, Османській імперії, і про погане становище з правами людини в сучасній Туреччині.

Німецький підрозділ світового письменницького об’єднання PEN заявив, що вважає арешт Акханли за ордером, виданим Туреччиною, політично мотивованим. Усі турецькі звинувачення проти письменника ґрунтуються на його діяльності поза межами Туреччини, додали в організації.

Німецьке агентство «Дойче прессе-аґентур» повідомляє, що Доган Акханли, громадянин Німеччини, не має нині турецького громадянства.