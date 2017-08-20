У Франції повідомили про арешт в Україні француза, звинуваченого в викраденні мільйонів

У Франції засоби інформації і судові джерела повідомили, що в Україні був затриманий французький громадянин, якого вдома засудили заочно за фінансові махінації, якими він видурив у банків і підприємств у Франції десятки мільйонів євро.

Адвокат затриманого підтвердив у суботу, що його 51-літній підзахисний Жильбер Шиклі був затриманий у п’ятницю, а судове слухання про його екстрадицію призначене на нинішню неділю.

Наразі не ясно, що робив Шиклі в Україні на час арешту, що настав після понад двох років його перебування в розшуку.

За даними французьких правоохоронців, Жильбер Шиклі звертався до працівників компаній чи банків, представляючись їхнім керівником чи агентом служби безпеки, і вказував видати великі суми грошей, нерідко під приводом того, що це було елементом спецоперації для боротьби з відмиванням грошей. Таким чином протягом 2005–2006 років він обдурив принаймні 33 підприємства і банки, які втратили не менш ніж 60,5 мільйонів євро. Майже 53 мільйони з цієї суми пізніше вдалося знайти і повернути.

Шиклі тоді провів кілька місяців за ґратами, вийшов на волю в очікуванні суду і 2009 року втік до Ізраїлю, де жив не ховаючись і відверто вихвалявся своїми шахрайствами. 2015 року його у Франції засудили заочно до семи років позбавлення волі і сплати одного мільйона євро штрафу і 5,5 мільйонів євро відшкодування потерпілим.

За його історією у Франції 2015 року зняли художній фільм «Я на вас розраховую» (« Je compte sur vous »).