Австралія оголосила план боротьби з нападами-наїздами

Австралія оголосила план боротьби з нападами, що здійснюються шляхом наїзду автом на людей у багатолюдних місцях.

Прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл, повідомляючи про план, згадав із прикладу попередніх таких подій у Парижі, Лондоні, Берліні чи Барселоні, що «терористи продовжують обирати за ціль багатолюдні місця».

Як сказав він журналістам у Сіднеї, план надає місцевим органам влади і компаніям вказівки про заходи, які можуть відвернути такі напади, на кшталт виставлення бетонних блоків чи інших схожих загорож, встановлення пам’ятників чи інших скульптур або й висадження дерев, які могли б перешкодити рухові авта чи принаймні вповільнити його.

За його словами, хоча на сто відсотків убезпечитися неможливо, все ж можна багато що зробити для захисту вже наявних об’єктів, головна ж мета стратегії – передбачати необхідність такого захисту вже на стадії планування нових об’єктів.

Стратегію оголосили через три дні після двох нападів-наїздів у Барселоні і сусідньому курортному містечку в Іспанії, внаслідок яких загинули 14 людей і понад сто були поранені чи травмовані. Але розробляти її почали ще після схожого нападу в Ніцці у Франції в липні 2016 року, коли нападник таранив вантажівкою учасників святкування й убив 86 людей.