Затриманого в Іспанії за турецьким ордером німецького письменника звільнили з-під варти – адвокат

Адвокат затриманого в Іспанії за турецьким ордером німецького письменника турецького походження Догана Акханли повідомив, що суд звільнив письменника з-під варти, але ухвалив, що той має залишатися в Мадриді.

Як написав у фейсбуці адвокат Ільяс Уяр після засідання суду у справі письменника, тепер Туреччина муситиме подати офіційне звернення про екстрадицію, яке буде розглядати суд.

У суботу міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель закликав Іспанію не видавати письменника до Туреччини.

Доган Акханли, народжений у Туреччині, після військового перевороту 1984 року кілька років провів у в’язницях і 1991-го емігрував до Німеччини. Він, серед іншого, критично пише про масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни в тодішній турецькій державі, Османській імперії, і про погане становище з правами людини в сучасній Туреччині.

Німецький підрозділ світового письменницького об’єднання PEN заявив, що вважає арешт Акханли за ордером, виданим Туреччиною, політично мотивованим. Усі турецькі звинувачення проти письменника ґрунтуються на його діяльності поза межами Туреччини, додали в організації.

Німецьке агентство «Дойче прессе-аґентур» повідомило, що Доган Акханли, громадянин Німеччини, не має нині турецького громадянства.