Президент Ірану назвав пріоритетом захист ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що захист угоди 2015 року про ядерну програму Тегерана має стати головним зовнішньополітичним пріоритетом його нового уряду.

Виступаючи в парламенті перед затвердженням складу цього уряду з промовою, яку транслювали на телебаченні, він особливо звернув увагу на США й заявив, що для міністра закордонних справ Ірану найважливішим завданням буде «зберегти ядерну угоду і не дати Америці і ворогам Ірану домогтися свого».

Іранський парламент затвердив 16 із 17 поданих президентом кандидатів до його уряду на другий президентський термін, на який Роугані був переобраний у травні і 5 серпня офіційно знову вступив на посаду.

Серед затверджених і міністр закордонних справ Могаммад Джавад Заріф, який був на цій посаді і в попередньому уряді, а на переговорах про ядерну угоду очолював іранську делегацію.

Президент США Дональд Трамп у перебігу своєї передвиборної кампанії не раз обіцяв «знищити» як вкрай невигідну, на його думку, для Вашингтона ядерну угоду шести з провідних держав світу з Іраном, за якою Тегеран пішов на значні обмеження своєї ядерної програми, що мали б унеможливити створення ним ядерної зброї, а світова спільнота стала знімати накладені через цю програму санкції. На президентській посаді Трамп, однак, не став відразу виводити США з цієї угоди, але вже цього місяця знову заявив, що, на його думку, Тегеран не дотримується «духу» цієї «жахливої», за його словами, угоди. Трамп також уже за час президентства кілька разів розширив санкції США проти Ірану через ракетну програму Тегерана, хоча вона зараз не заборонена для Ірану світовою спільнотою.

Тим часом і в ООН, і в самих США органи, що стежать за дотриманням Іраном ядерної угоди, заявляють про повну відповідність Тегерана умовам цієї угоди.

Президент Ірану, який не є фактичним керівником держави (в Ірані обраний із вузького кола консервативного духовенства «рагбар» – верховний керівник – вирішує всі найважливіші питання), натомість очолює уряд, у якому немає посади прем’єр-міністра. Загалом в уряді 18 міністрів, але кандидатуру на одну з посад Роугані ще не подав. Парламент відхилив кандидатуру Роугані на посаду міністра енергетики, який свого часу вже обіймав цю посаду – депутати розкритикували його за погану реакцію уряду на посуху і кризу з водопостачанням.