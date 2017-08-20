Помер Джеррі Льюїс – один із найвідоміших світових коміків

Легендарний американський комедійний актор Джері Льюїс помер в своєму будинку в Лас-Вегасі, йому був 91 рік.

За даними американських ЗМІ, актор страждав від діабету і протягом декількох років боровся з раком.

Джері Льюїс почав виступати на сцені у віці п’яти років.

Українському глядачеві він відомий із фільмів «Цей божевільний, божевільний, божевільний, божевільний світ», «Божевільний професор», «Мрії Арізони» і багатьох інших.

Великий усіх мав комедійний дует Льюїса зі співаком Діном Мартіном – за 10 років співпраці (з 1946 по 1956 роки) вони знялися в 16 фільмах.

Згодом була випущена серія коміксів «Пригоди Діна Мартіна і Джеррі Льюїса».

Знаменитий актор також прославився як організатор благодійних телемарафонів. Льюїс також відомий своєю участю в боротьбі з нейромускулярним захворюванням «м’язова дистрофія».

З 1955 по 2011 рік він щорічно проводив благодійний телемарафон у День праці. В ході цих телемарафонів було зібрано загалом 2,5 мільярда доларів.