У Брюсселі встановили «периметр безпеки» через бійку біженців

Бельгійська поліція в неділю, 20 серпня, оточила один із центральних кварталів Брюсселя, в якому сталася бійка за участю біженців. Так званий «периметр безпеки» встановили в районі, прилеглому до будівлі Брюссельської фондової біржі.

За словами заступника федерального прокурора Бельгії, в бійці брали участь «сирійські біженці, віком від 18 до 24 років». Інцидент стався вранці. В якості зброї учасники сутички застосовували розбиті пляшки. Поранено трьох осіб, один із чоловіків отримав важку черепну травму, інший – важку травму руки. Заарештовані троє осіб, їм висунули звинувачення в замаху на вбивство.

У середині червня військовий патруль зміг запобігти теракту на центральному вокзалі Брюсселя, застреливши смертника, повідомила «Німецька хвиля». Після того інциденту у місті був підвищений рівень терористичної загрози.

Бельгійська влада в останні роки неодноразово застосовувала надзвичайні заходи – в зв’язку з терактами, загрозою терактів або заворушеннями, в яких брали участь екстремісти.