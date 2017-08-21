10 військових моряків США зникли безвісти внаслідок зіткнення есмінця з танкером

10 американських військових моряків зникли безвісти, ще п’ятеро травмовані внаслідок зіткнення есмінця USS John S. McCain з танкером на схід від Сінгапуру 21 серпня. Військово-морський флот США заявив, що інцидент стався рано вранці.

«Пошукові та рятувальні роботи ведуться в координації з місцевими органами влади», – ідеться в повідомленні.

Есмінець USS John S. McCain є частиною 7-го флоту США, розташованого в Японії. Корабель перебував на шляху до Сінгапуру для регулярного візиту до місцевого порту.

Президент США Дональд Трамп відреагував на повідомлення про інцидент поблизу берегів Сінгапуру. «Думки і молитви з нашими військовими моряками на борту USS John S. McCain, де тривають пошукові й рятувальні зусилля», – написав Трамп у Twitter.