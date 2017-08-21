Військові США та Південної Кореї розпочали спільні навчання

Американські та південнокорейські військові розпочали 21 серпня свої щорічні військові навчання, які відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

Спільні маневри триватимуть до 31 серпня. Офіційні представники країн-партнерів заявили, що не проводитимуть польових тренувань, таких як стрільби чи танкові маневри, але здійснять комп’ютерне моделювання, спрямоване на підготовку до можливої війни з Північною Кореєю.

Офіційна північнокорейська газета «Нодон Сінмун» («Робітнича газета») 20 серпня назвала навчання «вираженням ворожнечі» і додавши, що вони можуть спричинити «неконтрольований етап ядерної війни».

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив 21 серпня, що навчання мають оборонний характер, і Пхеньян не має використовувати їх як привід для нових провокацій.

Північна Корея нещодавно випробувала дві міжконтинентальні балістичні ракети, які, як стверджують експерти, можуть потрапити до території Сполучених Штатів. Ракетна програма Північної Кореї заборонена резолюціями ООН.