Мільйони американців прибувають до міст, де спостерігатиметься повне сонячне затемнення

Мільйони американців прямують до міст у США, де 21 серпня найкраще буде видно перше повне сонячне затемнення за 99 років, які пройде вузькою смугою вздовж усієї території Сполучених Штатів – від північного заходу до південного сходу.

Представники влади в місті Чарлстон у штаті Південна Кароліна 20 серпня повідомили, що усі місцеві ресторани вже заброньовані. Паркінг у центральній частині міста заповнений машинами місцевих жителів і туристів, що підготувалися до події 21 серпня, яку можна побачити один раз у житті.

Ті, хто сподівається побачити затемнення із використанням спеціальних захисних окулярів, сподіваються на ясну погоду, хоча в Чарлстоні впродовж найважливішого періоду часу прогнозують хмари та грози.

По всій країні приблизно 12 мільйонів жителів перебуватимуть у зоні «Великого американського затемнення», як уже називають цю подію. У багатьох містах відбудуться спеціальні вечірки та музичні фестивалі.

Затемнення розпочнеться в північно-західному штаті Орегон о 9:05 за місцевим часом (це 19:05 за Києвом).

В Україні це затемнення побачити не вдасться – його пік припаде на час, коли сонця вже не буде на небі. Але спостерігати за цим явищем можна буде завдяки прямій трансляції NASA, для якої агентство використовує 11 космічних апаратів, 3 літаки та 50 аеростатів