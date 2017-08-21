Внаслідок зсуву ґрунту в Сьєрра-Леоне загинули близько 500 людей

Внаслідок зсуву ґрунту і повені в районі столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна загинули близько 500 людей.

Влада цієї збіднілої західноафриканської державі 20 серпня заявила, що зосереджується на розкопках тіл, щоб не допустити забруднення питної води.

Зсув ґрунту з гірського хребта 14 серпня, що стався внаслідок сильних злив, накрив частину міста Регента.

Червоний Хрест 18 серпня повідомляв, що понад 600 зникли після зсуву.

Експерти заявляють, що загрози зсувів ростуть у Західній і Центральній Африці в той час, як триває активна вирубка дерев і збільшується число міського населення.

Також минулого тижня влада Демократичної республіки Конго повідомила про ймовірну загибель понад 200 людей після того, як зсув ґрунту накрив село на сході країни.