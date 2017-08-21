Козацький човен візьме участь у яхтовій регаті в Одесі

Сучасна копія козацького човна XVII-XVIII сторіч братиме участь у всеукраїнській регаті крейсерських яхт «Кубок Чорного моря 2017».

Козацький човен «Спас» побудували в селищі Раковець Львівської області за інструкціями й ескізами старовинних козацьких човнів-чайок.Його довжина – 20 метрів, висота щогли – 14 метрів, а загальна площа вітрил – 80 квадратних метрів. На «Спасі» також встановили сучасний двигун. Про це Радіо Свобода повідомили організатори регати.

Змагання проходитимуть із 23 по 27 серпня в північно-західній частині Чорного моря і в акваторії Одеської затоки. На учасників чекають короткі гонки на навітряних-підвітряних дистанціях.

В регаті братимуть участь екіпажі крейсерсько-гоночних яхт із Києва, Одеси, Чорноморська, Миколаєва, Херсона та Южного.

Урочисте відкриття регати приурочене до 26-ї річниці Незалежності України і відбудеться 24 серпня.

Регата «Кубок Чорного моря» розпочинає свою історію з 1973 року.