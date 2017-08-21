У Марселі автомобіль врізався в автобусні зупинки, загинула 1 людина

У Марселі на півдні Франції одна людина загинула після того, як автомобіль врізався в дві автобусні зупинки, повідомляє влада.

За даними поліції, водія, підозрюваного в наїзді, затримали.

Правоохоронці радять уникати району Старого порту в Марселі після інциденту.

У поліції наразі не вказують, чи розглядають інцидент як терористичний акт чи як нещасний випадок.

17 серпня внаслідок наїзду автофургона на пішоходів у центрі іспанської Барселони загинули 13 людей, близько ста були поранені. У ніч на 18 серпня схожий напад стався у Камбрілсі за 100 кілометрів від Барселони, тут загинула одна людина, шестеро постраждали. Поліція Іспанії розглядає ці напади як теракт.

Минулого року бойовики використовували автомобілі, в’їжджаючи у пішоходів у серії нападів по всій Європі, від чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні та Стокгольмі.