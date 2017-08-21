Влада Македонії: весь штат посольства Сербії відкликали до Белграда для консультацій

Влада Македонії повідомляє, що всіх співробітників посольства Сербії у македонській столиці Скоп’є відкликали для термінових консультацій до Белграда.

Пізно ввечері 20 серпня Міністерство закордонних справ Македонії заявило, що отримало ноту від сербського посольства з відповідною інформацією.

У МЗС Македонії заявили, що «не знають про причини рішення і тому встановлює зв’язок з Міністерством закордонних справ Сербії».

Влада Сербії ситуацію наразі не коментувала. Як очікують, сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич має дати пояснення пізніше 21 серпня.