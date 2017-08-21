Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
21 Серпень 2017, Київ 14:45
Новини | Міжнародні

Влада Македонії: весь штат посольства Сербії відкликали до Белграда для консультацій

Влада Македонії повідомляє, що всіх співробітників посольства Сербії у македонській столиці Скоп’є відкликали для термінових консультацій до Белграда.

Пізно ввечері 20 серпня Міністерство закордонних справ Македонії заявило, що отримало ноту від сербського посольства з відповідною інформацією.

У МЗС Македонії заявили, що «не знають про причини рішення і тому встановлює зв’язок з Міністерством закордонних справ Сербії».

Влада Сербії ситуацію наразі не коментувала. Як очікують, сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич має дати пояснення пізніше 21 серпня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG