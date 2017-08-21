Росія: в Ростові-на-Дону оголосили надзвичайну ситуацію через масштабну пожежу

У російському Ростові-на-Дону оголосили надзвичайну ситуацію через масштабну пожежу в центрі міста, що виникла 21 серпня.

За останніми даними, горять понад 25 приватних будинків. За даними пожежників, площа займання становить 10 тисяч квадратних метрів.

Евакуювали близько 600 людей. Щонайменше трьох людей доправили до лікарні з опіками.

Про причину пожежі наразі не повідомляють.

У Ростовській області Росії вже майже тиждень тривають лісові пожежі, їх площа досягла 50 квадратних кілометрів. Місцевим жителям раніше рекомендували приготуватися до евакуації, проте пізніше в МНС Росії заявили, що загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.