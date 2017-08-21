Чільний дипломат Ватикану прибув до Росії

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін прибув до столиці Росії Москви з офіційним чотириденним візитом, у перебігу якого він має зустрітися з чільним керівництвом Росії і Російської православної церкви.

Як повідомив голова ватиканського дипломатичного відомства напередодні візиту, в неділю, російському державному агентству «ТАСС», у перебігу візиту він має зустрітися з главою РПЦ, патріархом Московським Кирилом, а також у вівторок із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а в середу з президентом Володимиром Путіним.

Раніше цього місяця в іншому інтерв’ю, для італійської преси, Паролін висловив сподівання, що його візит до Москви може закласти підвалини для відвідин Росії також папою Римським Франциском.

Як сказав держсекретар Ватикану, цей візит не має на меті готувати прибуття папи, але він сподівається, що зможе зробити певний внесок для досягнення цієї мети.

Папа Франциск намагається подолати давні розбіжності між католицькою і православною гілками християнства і вже зустрічався в лютому 2016 року з патріархом Кирилом, коли обидва перебували з візитом на Кубі.