Президент призначив начальника об’єднаного управління СБУ Донеччини і Луганщини

Президент України Петро Порошенко призначив дотеперішнього начальника управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександра Куця на посаду начальника головного управління СБУ, спільного для двох областей – Донецької і Луганської.

Одним із попередніх указів, підписаним у суботу, президент в організаційній структурі СБУ замість двох управлінь служби в Донецькій області і в Луганській області запровадив єдине головне управління СБУ в обох областях, Донецькій і Луганській.

Крім того, в переліку посад керівництва СБУ замість двох начальників управлінь служби в Донецькій області і в Луганській області голова держави запровадив єдину посаду начальника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.