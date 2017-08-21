Чеський міністр подякував українському дисидентові за протест проти вторгнення радянських військ до Чехословаччини

Міністр закордонних справ Чехії Лубомір Заоралек подякував у Празі українському дисидентові Зоряну Попадюкові, який протестував проти вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році і провів у радянських таборах і на засланні 15 років.

«Я ціную Вашу відвагу», – наголосив чеський міністр. За його словами, Європі сьогодні потрібні такі люди, як Зорян Попадюк, які не бояться чинити опір несправедливості, спробам придушення прав людини і тоталітарним практикам.

За повідомленням МЗС Чехії, вони також обговорили європейське спрямування України, російську окупацію Криму і Донбасу та становище в Росії.

Зорян Попадюк передав чеському міністрові копії листівок, які він розповсюджував у 1968 і 1972 роках у Львові і Стрию зі засудженням радянської окупації Чехословаччини, після чого в 1973 році за ініціативою КДБ його засудили за «антирадянську агітацію і пропаганду».

Український дисидент разом із чеським міністром поклали квіти до пам’ятника чеській студентці, яка була однією з перших жертв радянської окупації у 1968 році.

Увечері Зорян Попадюк провів зустріч у празькій бібліотеці імені Вацлава Гавела, під час якої розповідав чехам про своє перебування в радянських таборах і причини, які змусили його протестувати.

«Армія йшла фактично повз мою хату. Дві доби йшли танки, машини з ракетами, – згадав Зорян Попадюк. – Усі ми були перелякані. Хтось думав, що Радянський Союз – це потуга, яку ніхто не переможе. Також були люди, які вважали, що це був кінець комуністичної ідеології».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, аудиторія зустріла і провела українського дисидента тривалими оплесками і словами подяки.

Щороку 21 серпня чехи згадують трагічні події придушення демократичних змін і радянської окупації, що почалася 1968 року.

64-річний Зорян Попадюк був уперше арештований іще студентом через поширення самвидаву, листівок проти пригноблення українців в СРСР чи проти окупації Чехословаччини тощо, був засуджений 1973 року до семи років позбавлення волі в таборах суворого режиму і п’яти років заслання. Уже на засланні в Казахстані за аналогічним звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді» був засуджений удруге до 10 років позбавлення волі в таборах суворого режиму і 5 років заслання. Був помилуваний і звільнений 1987 року, коли радянська влада почала відпускати політв’язнів на волю під час так званої «перебудови» задля поліпшення відносин із Заходом.