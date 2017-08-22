Іти до Гройсмана Луценка змусило розчленування в СІЗО? Ранковий ефір Радіо Свобода

Іти до Гройсмана Луценка змусило розчленування в слідчому ізоляторі? Електроенергію можна виробляти просто вдома; Як перемога у війні залежить від висоти телевежі?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: правозахисник, голова правління УГСПЛ Олександр Павлюченко і правозахисник, активіст Вадим Правдивий; експерт з енегроощадження Святослав Павлюк, менеджер із комунікацій ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин і співзасновник Greencubator Андрій Зінченко; координатор волонтерського руху «Інформвійська» Святослав Батов, медіаексперт Діана Дуцик і екс-заступник міністра інформполітики Тетяна Попова.