У центрі Києва розташували виставку військової техніки «Міць нескорених»

З 22 серпня в центрі Києва, на Хрещатику, розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки. Виставка має назву «Міць нескорених», в її експозиції близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь – самохідні артилерійські установки, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, вантажні та санітарні автомобілі.

Як повідомив начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов, ця техніка після свят має бути передана українським військовим на Донбасі. На виставці розміщені і зразки техніки, яка вже виконує завдання у зоні бойових дій, і такі, які лише пройшли випробування на полігонах, – наприклад, бойова машина «Тритон».

«Зазначені зразки були спеціально привезені до Києва. Це техніка, яка знаходиться в резерві. Всі зразки основні, які прийняті на озброєння, вже виконують завдання в зоні АТО», – пояснив Шевцов.

Напередодні ці зразки озброєння та військової техніки продемонстрували журналістам у парку Окремого полку президента України.