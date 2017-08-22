Росія заявляє про прогрес у протистоянні угрупованню «Ісламська держава» в Сирії

Начальник головного оперативного управління російського Генштабу генерал-полковник Сергій Рудськой 21 серпня заявив про успіхи російських та сирійських військових у протистоянні угрупованню «Ісламська держава».

За словами Рудського, російські літаки знищили впродовж місяця близько 800 бойовиків і продовжують робити від 60 до 70 вильотів на день. Ці літаки, твердить Рудськой, атакують бойовиків, які намагаються приєднатися до групи екстремістів, що утримує місто Дейр-аз-Зор.

Російський генерал каже, що сирійські війська йдуть з трьох напрямків, щоб оточити Дейр-аз-Зор, і зараз уряд контролює близько половини міста.

Нині сирійська армія повністю контролює провінцію Алеппо, вказують російські військові.