Українські дипломати в Італії з’ясовують, чи є потерпілі внаслідок землетрусу українці

Українські дипломати з’ясовують, чи були українці серед потерпілих внаслідок землетрусу, що стався пізно ввечері 21 серпня в Італії.

За повідомленням Reuters, внаслідок землетрусу, що стався на острові Іскія біля Неаполя, стали щонайменше двоє людей, кількадесят травмовані.

Національний інститут геофізики та вулканології Італії встановив магнітуду землетрусу на рівні 4.0, Геологічна служба США і Європейське агентство землетрусів оцінили це значення на рівні 4.3.

Майже рік тому, 24 серпня 2016-го, Італію сколихнула серія землетрусів, тоді під завалами загинули близько 300 людей. 25 тисяч громадян залишися без житла.