У Росії затримали театрального режисера Кирила Серебренникова

Слідчий комітет Росії повідомив 22 серпня про затримання театрального режисера, художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Серебренникова.

Його підозрюють в організації розкрадання на суму щонайменше 68 мільйонів рублів (це близько 30 мільйонів гривень). Слідство вказує, що ці кошти були виділені в 2011 – 2014 роках на реалізацію проекту «Платформа».

Дії режисера кваліфікуються слідством за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Росії – шахрайство в особливо великому розмірі. Слідство має намір висунути Кирилу Серебренникову звинувачення в скоєнні злочину, а також вирішити питання про обрання запобіжного заходу.

У травні відбувся обшук у квартирі режисера, влітку були затримані кілька посадовців очолюваного Серебренниковим театру. Сам Серебренников прокоментував обшуки словами: «Я повністю шокований і здивований».