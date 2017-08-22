Верховний суд Індії: практика миттєвого розлучення є неконституційною

Верховний суд Індії постановив, що мусульманська практика миттєвого розлучення є «антиісламською» і «неконституційною». Суд також вирішив, що уряд «має сформувати нові закони» у сфері шлюбу і розлучення.

Найвищий суд в Індії ухвалив рішення, розглянувши клопотання, в яких оскаржують звичай так званого потрійного талаку (розлучення).

Індія не має єдиного набору законів про шлюб і розлучення, що дозволяє чоловікам-мусульманам розлучатися зі своїми дружинами, просто три рази промовивши слово «талак».

Мусульманські жінки, які живуть в Індії, заявляють, що чоловіки зловживають цим правом, використовуючи для розлучення Skype і WhatsApp.

До Верховного суду Індії звернулися п’ятеро мусульманських жінок, з якими розлучилися в такий спосіб, а також дві правозахисні групи.

Практика талаку оскаржувалася в нижчих судах, але Верховний Суд Індії розглядав це питання вперше.