Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує понад 600 фактів незаконних заходів у порти півострова

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує понад 600 фактів незаконних заходів у закриті порти анексованого Росією півострова. Про це на прес-конференції 22 серпня повідомив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

«Близько 640 порушень, які ми маємо в рамках кримінальних проваджень. Відділом представництва в судах, в інтересах держави, нами подано близько 40 позовів на суму понад 10 мільйонів гривень», – сказав Мамедов.

Від липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закрилися для міжнародного судноплавства.

У грудні 2014 року європейським компаніям заборонили надавати туристичні послуги в Криму, а круїзним кораблям – заходити в порти півострова. Офіційно Кабінет міністрів України виключив кримські порти з переліку відкритих для іноземних суден у травні 2015 року.

З моменту анексії Держприкордонслужба України відстежила 652 іноземних судна, які порушили українське законодавство і заходили в порти анексованого Криму.

Завдяки зміні українського законодавства з минулого року Держприкордонслужба може затримувати такі судна і їхні вантажі.