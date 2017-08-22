Радіо Свобода оголошує регіональну стипендіальну програму для журналістів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода приймає заявки для участі в регіональній стипендіальній програмі для журналістів на 2017/2018 роки.

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти активним журналістам із країн «Східного партнерства» ЄС професійно розвиватися. Учасниками можуть стати місцеві журналісти з України, Вірменії, Білорусі та Молдови.

Програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти незалежній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Програма фінансується за рахунок гранту від посольства США в Чехії.

У 2016/2017 роках регіональним стипендіатом від України стала Вікторія Жуган.

Стипендіатів обиратимуть із країн «Східного партнерства» ЄС та спрямують до місцевого бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Вони будуть залучені у повсякденну роботу редакції, де працюватимуть на постійній основі. Робота полягатиме в створенні матеріалів і мультимедійних продуктів під наглядом і наставництвом досвідчених професіоналів.

Очікується, що після цієї програми стипендіати покращать свої журналістські навички, розширять професійний кругозір і поглиблять розуміння проблем і завдань, з якими стикається їхня країна. Також вони краще зрозуміють роль незалежних ЗМІ у своєму регіоні.

Стипендіальна програма триватиме 8 місяців, орієнтовно з 1 листопада 2017 року до 30 червня 2018 року. Вона включатиме відвідування штаб-квартири Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Празі з метою додаткового професійного розвитку.

На час програми переможець отримуватиме щомісячну стипендію – розмір відповідатиме шкалі заробітної плати конкретного бюро. Також покриватимуться кошти на дорогу і проживання для поїздки в Прагу. Тим стипендіатам, які будуть змушені переїхати до столиці, щоб працювати в місцевому бюро, можуть тимчасово надати корпоративну квартиру.

Як податися:

Мають право подаватися журналісти з України, Вірменії, Білорусі, Грузії і Молдови.

Всі необхідні для подачі заявки матеріали потрібно надіслати англійською мовою на електронну пошту hokuvovaj@rferl.org до 17 вересня 2017 року.

Повний комплект документів повинен включати такі матеріали:

1. Мотиваційний лист, в якому потрібно вказати причини, які спонукали заявника брати участь у програмі, описати коло журналістських інтересів та попередній досвід, що може бути важливим для участі в програмі, а також професійні цілі заявника після завершення Програми.

2. CV, в якому вказати особисті дані, досвід роботи, освіту й володіння мовами. (Знання англійської мови не вимагається).

3. Зразки двох робіт, створених й опублікованих протягом останніх 12 місяців, включно з деталями про публікацію (дата, ЗМІ).

Крім того, із заявниками може зв’язатися представник Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода для інтерв’ю – особисто, по телефону або по скайпу в рамках процесу подачі заявок.

Учасникам, які пройдуть відбір, повідомлять про це 6 жовтня 2017 року.

Конкурс на стипендію Regional Reporting Fellowship program оголошується четвертий рік поспіль.