У Киргизстані ухвалили закрити критичний до влади телеканал через «екстремізм»

У Киргизстані один із районних судів столиці Бішкека ухвалив закрити приватний телеканал «Сентябрь» («Вересень»), відомий критикою президента Алмазбека Атамбаєва, визнавши його винним у поширенні матеріалів «екстремістського характеру».

За рішенням суду, канал має припинити мовлення і в ефірі, і в інтернеті.

Представники телеканалу заявили, що не знали про ці звинувачення, а про суд їх уперше повідомили безпосередньо перед початком засідання у вівторок. На засідання прийшла тільки головний редактор каналу Канишай Мамиркулова, адвоката канал на процесі не мав.

Генеральна прокуратура Киргизстану звинуватила канал у передачі інтерв’ю з колишнім начальником поліції Ошської області на півдні країни Абдилдою Капаровим, яке образило тодішнього прем’єр-міністра країни Сооронбая Жеенбекова і його брата, депутата парламенту Асилбека Жеенбекова.

У тому інтерв’ю 2016 року Капаров заявив, що брати Жеенбекови могли використати державні кошти на суму у 3 мільйони доларів, призначені для стабілізації становища в час міжетнічної напруженості на півдні країни, для закупівлі зброї для учасників міжетнічних сутичок в Ошській області між киргизами й місцевими узбеками 2010 року – внаслідок тих сутичок загинули, за офіційними даними, майже 900 людей, за неофіційними понад 2 тисячі, кількасот тисяч людей стали біженцями чи вимушеними переселенцями.

Суд не взяв до уваги повідомлення нинішнього цифрового каналу «Сентябрь», який працює в Бішкеку, що те інтерв’ю вийшло в ефірі іншого каналу з тією ж назвою, аналогового з міста Джалал-Абада на півдні країни, який 2016 року закрився. Державне обвинувачення заявило, що нинішній канал працює на основі закритого, оформивши перереєстрацію, відтак і має відповідати за його дії.

Жеенбеков раніше вже оскаржував у суді згадане твердження Капарова про причетність до розпалювання сутичок і виграв той позов.

У понеділок він залишив прем’єрську посаду, щоб балотуватися на президентських виборах 15 жовтня. Атамбаєв не має права балотуватися на новий термін – у Киргизстані можливість президентства конституційно обмежена одним-єдиним шестирічним терміном.