США запровадили санкції проти росіян і китайців через Північну Корею

Сполучені Штати Америки додали до своїх списків на економічні й індивідуальні санкції низку компаній і фізичних осіб, головно з Китаю і Росії – в Міністерстві фінансів США їх назвали причетними до надання допомоги режимові Північної Кореї і її ракетній і ядерній програмам.

У новому списку – п’ять китайських компаній і одна російська, а також четверо громадян Росії і один Китаю. Крім того, санкції через зв’язки з Пхеньяном накладені на дві компанії з Сінгапуру і дві з Намібії, а також на північнокорейця, керівника однієї з намібійських компаній.

Як мовиться в повідомленні міністерства, нові підсанкційні, серед іншого, також допомагали північнокорейському режимові «експортувати» працівників за кордон, де вони заробляють кошти для режиму, а також давали можливість іншим північнокорейським компаніям, що вже перебувають під санкціями, здобувати доступ до американської і світової фінансової системи.

Санкції передбачають, зокрема, блокування можливих наявних активів підсанкційних на території США чи заборону американським юридичним і фізичним особам вести справи з ними.

Як і попередні адміністрації США, адміністрація президента Дональда Трампа прагне перешкодити розвиткові ракетно-ядерної програми Пхеньяна.