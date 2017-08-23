Хто ті популісти, які, за словами Порошенка, дестабілізують Україну? Ранковий ефір Радіо Свобода

Хто ті популісти, які, за словами Порошенка, дестабілізують Україну? Що залежить від кольорів прапора? Як в Україні створити «бебі-бум»?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: політологи Леся Яхно, Юрій Лісничий і Петро Олещук; історик, геральдист Олександр Алфьоров, один із засновників проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін і доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов; екс-міністр охорони здоров’я Василь Князевич і експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Ябчанка.