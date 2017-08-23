Лідер Венесуели каже про «військову загрозу» США і просить Росію та Ватикан про допомогу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 22 серпня закликав Росію та Ватикан допомогти відбити «військову загрозу» з боку США і заявив, що невдовзі поїде до Москви, до російського президента Володимира Путіна.

Посол Ватикану, який відвідав Москву того ж дня, закликав Росію допомогти послабити напруженість у Венесуелі, де кілька місяців тривають масові протести, учасники яких звинувачують Мадуро в глибокій економічній кризі.

«Я прошу папу (Римського – ред.) про допомогу проти військової загрози з боку Сполучених Штатів», – заявив президент Венесуели на прес-конференції в Каракасі. Мадуро додав, що боїться вторгнення США після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість військової інтервенції проти авторитарного уряду.

Росія назвала ці погрози Трампа «неприйнятними», Мадуро вказав, що хоче «продовжувати зміцнювати військову співпрацю» з Москвою, щоб відбити американську загрозу.