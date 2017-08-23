Росія реагуватиме на пов’язані з КНДР американські санкції

Росія заявила, що реагуватиме на нові економічні санкції, які США наклали на 16 переважно китайських та російських компаній та приватних осіб, звинувативши їх у наданні допомоги уряду Північної Кореї та її ракетним та ядерним програмам.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вказав, що міністерство «розпочинає працювати над заходами у відповідь, які в цій ситуації неминучі».

Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи 22 серпня, заявивши, що санкції передбачають подальшу ізоляцію Пхеньяна.

До списку увійшли шість китайських компаній, російська компанія та чотири російські приватні особи. Також серед тих, кого стосуються санкції, є будівельна компанія, розташована в Африці, дві компанії в Сінгапурі, які, ймовірно, продають КНДР нафту.

У санкційному списку фігурує російська компанія Gefest-M LLC та її генеральний директор Рубен Кіракосян. 22 серпня в інтерв’ю російській інформагенції ТАСС Кіракосян заявив, що ніколи не укладав угод із Північною Кореєю, хоча близько п’яти років тому обговорював із Пхеньяном постачання вірменського вина та сигарет.

Крім допомоги в північнокорейським програмам озброєння, стверджує міністерство фінансів США, компанії, що перебувають у списку, «сприяли вивезенню працівників і дозволяли підсанкційним організаціям Північної Кореї доступ до американських та міжнародних фінансових систем».