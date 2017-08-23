У Києві на Софійській площі відбулася церемонія підняття державного прапора України

У Києві на Софійській площі за участю президента України Петра Порошенка відбулася церемонія підняття державного прапора України. Разом з президентом у церемонії підняття прапора взяли участь п’ять військовослужбовців.

«Доля незалежної держави залежить від кожного з нас. Але головним її гарантом є Збройні Сили України, Національна гвардія, інші силові структури, які боронять країну від російської агресії. Це вони 2014 року звільнили від окупації більшу частину Донбасу, сотні українських населених пунктів. І тому почесна місія підняти Державний Прапор сьогодні заслужено випала п’ятьом воїнам-визволителям Луганщини та Донеччини», – наголосив президент Порошенко.

Разом із ним прапор піднімали полковник Давид Чубінашвілі, майор Євген Коваль, капітан Роман Скробака, лейтенант Тарас Кучма, старшина Кирило Щукін.

«Ризикуючи життям, вони свого часу встановлювали синьо-жовтий стяг над Золотим, Красним Лиманом, Чорнухиним, Станицею Луганською, Торецьком», – зауважив Порошенко.

В урочистій церемонії також взяли участь дружина президента Марина Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та інші високопосадовці.

День Державного Прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня.