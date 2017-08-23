Обезголовлене тіло, знайдене у воді поблизу Копенгагена, належить зниклій журналістці – поліція

Тіло жінки без голови, знайдене 21 серпня поблизу Копенгагена, ідентифікували як останки зниклої шведської журналістки Кім Валль. Про це заявила поліція Копенгагена у Twitter 23 серпня.

«ДНК знайденого тіла збігається із ДНК Кім Валль», – повідомили в поліції.

У понеділок тулуб був виявлений приблизно за 50 кілометрів на південь від Копенгагена, і поліція сказала, що тіло було розчленоване навмисно.

30-річну Валль не бачили від часу, коли 10 серпня вона піднялася на підводний човен данського винахідника Пітера Мадсена, щоб провести інтерв’ю з ним. Через день з’явилися повідомлення про зникнення журналістки, а Мадсен був врятований до того, як затонув його підводний човен.

Спершу Мадсен сказав представникам влади, що висадив Валль на берег, але згодом змінив свої свідчення: за його словами журналістка померла внаслідок аварії на борту, і він скинув її тіло в море.

Данська поліція вважає, що 46-річний Мадсен навмисно затопив свій40-тонний підводний човен «Наутілус».

Чоловіку було висунуте обвинувачення в убивстві з необережності. Він заперечує будь-яке правопорушення зі свого боку.