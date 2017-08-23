Тіллерсон: утримання КНДР від пусків ракет відкриває шлях до переговорів

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 22 серпня високо оцінив стриманість Північної Кореї щодо пусків ракет, яку ця країна демонструє останнім часом. На думку очільника американського зовнішньополітичного відомства, це може відкрити шлях до відновлення переговорів зі США.

Звертаючись до журналістів у Держдепартаменті, Тіллерсон відзначив, що після схвалення Радою безпеки ООН 5 серпня нових жорстких санкцій Північна Корея «продемонструвала певний рівень стриманості, який ми не бачили в минулому».

«Ми сподіваємося, що це початок того сигналу, який ми шукали, що вони готові стримувати рівень напруженості, готові стримувати свої провокаційні дії», – додав Тіллерсон.

На початку цього місяця напруженість у відносинах Пхеньяна та Вашингтона зросла, і президент США Дональд Трамп пообіцяв зустріти агресію Північної Кореї «вогнем і люттю».

КНДР відреагувала на погрози Трампа заявою про можливий пуск балістичних ракет до американського тихоокеанського острова Гуам, однак наразі утримується від ракетних пусків взагалі.