ГПУ підготувала Жириновському підозру у фінансуванні тероризму

Генеральна прокуратура України заявляє, що підготувала повідомлення про підозру громадянину Росії, лідерові російської Ліберально-демократичної партії Володимиру Жириновському у фінансуванні тероризму.

«Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Російської Федерації В. Жириновський, перебуваючи на території Москви, у березні –квітні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної Думи Російської Федерації та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії», – повідомляє прес-служба ГПУ 23 серпня.

За даними прокуратури, за рахунок особисто внесеного майна і коштів, а також коштів, зібраних з громадян Росії, група під керівництвом Жириновського упродовж 2014–2017 років надала бойовикам на Донбасі шість транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними й експлуатаційними можливостями, «окремі з яких використовувались під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту».

У ГПУ додали, що слідство триває.

Стаття, яку інкримінують Жириновському, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

На початку року в ГПУ повідомили, що в Україні за воєнні злочини до кримінальної відповідальності притягують 41 людину, з них 28 є громадянами Росії, зокрема і російські високопосадовці, 13 – представники угруповань «ДНР» і «ЛНР». Головна військова прокуратура заявила, що продовжує збирати докази причетності інших російських посадовців та військовослужбовців до «розв’язання і ведення агресивної війни проти України та вчинення інших воєнних злочинів».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».