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23 Серпень 2017, Київ 14:52
Новини | Міжнародні

Афганістан: 5 людей загинули внаслідок нападу таліба-смертника

Військові на місці вибуху в столиці провінції Гельманд Лашкар-Гаху, Афганістан, 23 серпня 2017 року

П’ятеро людей загинули, щонайменше 38 інших були поранені 23 серпня внаслідок нападу смертника у провінції Гельманд на півдні Афганістану, повідомляє влада і медики регіону.

Речник губернатора провінції Омар Жвак повідомив, що смертник підірвався в автомобілі, начиненому вибухівкою, на парковці біля головного управління поліції в столиці провінції, місті Лашкар-Ґах.

Керівник поліції Гельманду Абдул Гафар Сафаї заявив, що ціллю вибуху були поліцейські і солдати, які зібралися для отримання зарплати.

На відео з місця вибуху видно, що декілька поліцейських позашляховиків були зруйновані.

За даними влади, серед загиблих внаслідок вибуху – діти, жінки і солдати.

«Талібан» взяв на себе відповідальність за вибух, що стався через день після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв далі підтримувати Афганістан участю там американських військ.

«Талібан» активно діє у провінції Гельманд.

На початку липня в результаті нападу в провінції під час проведення операцій проти талібів загинув американський військовий, ще двоє були поранені.

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