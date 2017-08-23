Вибори президента Чехії відбудуться в січні 2018 року

Вдруге прямі вибори президента Чехії відбудуться 12 – 13 січня 2018 року, повідомив 23 серпня голова Сенату – вищої палати парламенту Чехії Мілан Штех.

За його словами, було потрібно оголосити термін виборів вже зараз. «Багатьох кандидатів ми знаємо, кампанія розпочалась», – додав він.

Нинішній президент Чехії Мілош Земан вже повідомив про те, що боротиметься за переобрання на найвищу державну посаду. Станом на 23 серпня свої кандидатури висунули ще понад 10 кандидатів. Серед них, зокрема, відомий учений, колишній голова Академії наук Чехії Їржі Драгош, підприємець, а також автор текстів багатьох популярних пісень Міхал Горачек, сенатор, мер міста Тепліце Ярослав Кубера, колишній директор автомобільного заводу Вратіслав Кулганек, голова Асоціації оборонної промисловості Їржі Гінек. Серед кандидатів на посаду чеського президента наразі лише одна жінка – актриса Яна Інґланд Грушкова.

У відповідності до чинного чеського законодавства, щоб вступити до боротьби за президентське крісло, кандидати у президенти повинні мати підтримку не менше ніж 50 тисяч співгромадян, або ж мати підтримку 20 депутатів нижчої палати парламенту, чи 10 сенаторів – членів вищої палати парламенту країни.

Як повідомляють чеські ЗМІ, кількість кандидатів на посаду президента може зрости до 20, їх точна кількість буде відома 7 листопада 2017 року, коли завершиться процедура прийому заяв.

У разі, якщо президент Чехії не буде обраний у першому турі виборів, другий тур відбудеться не пізніше, ніж за 30 днів до часу, коли закінчується президентський термін чинного президента.

Мілош Земан був обраний президентом Чехії в історично перших прямих виборах у березні 2013 року. Президент Чехії обирається терміном на 5 років. Ніхто не має право обиратись на посаду президента більше, ніж двічі поспіль.