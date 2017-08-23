«Укрзалізниця»: 4 пасажирських поїзди затримуються через сходження вантажного вагона на Хмельниччині

«Укрзалізниця» повідомляє про затримку в дорозі чотирьох поїздів внаслідок сходження порожнього вагону вантажного поїзда на Хмельниччині.

«23 серпня о 13:31 під час прямування вантажного поїзда за маршрутом Львів – Коростень, на перегоні Кривин – Славута, що неподалік станції Славута, стався схід одного порожнього вагона поїзда. Постраждалих немає. Рух поїздів здійснюється по другій колії. Внаслідок інциденту кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, затримуються в дорозі пасажирські поїзди: № 750 Івано-Франківськ – Київ, № 88 Ковель – Новоолексіївка, № 78 Ковель – Москва й електропоїзд № 847/848 Київ – Рівне. Орієнтовний час затримки поїздів складає до двох годин.

Причини сходження вагону з’ясовують.