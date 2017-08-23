У Таджикистані схвалили законопроект про «традиційне вбрання»

У Таджикистані нижня палата парламенту схвалила законопроект, що має на меті зобов’язати фізичних і юридичних осіб «дотримуватися традиційного і національного вбрання і культури», що вважають кроком проти консервативних ісламських вимог до одягу.

Законопроект про зміни до закону про впорядкування традицій, святкувань і обрядів іще має схвалити верхня палата і підписати президент, які теж підтримують пропоновані зміни.

Відповідно до поправки, «фізичні і юридичні особи зобов’язані дотримуватися атрибутів національної культури – знати державну мову і носити національне вбрання».

Голова парламентського комітету з питань родини і соціального захисту громадян Гілолбі Курбонзода повідомила, що за порушення цієї норми буде передбачено й покарання, а уряд Таджикистану найближчим часом підготує і спеціальне розпорядження щодо використання національного одягу.

Крім того, нинішній законопроект також обмежує перебіг деяких ісламських обрядів, на кшталт поминок чи обрізання й інших обрядів після народження дитини – вони після набуття чинності законом повинні будуть відбуватися без забивання жертовної худоби, без участі діячів мистецтв і без бучних гостин.

Днями президент Таджикистану Емомалі Рагмон звільнив із посади директора Національної бібліотеки країни за порушення чинної версії закону про впорядкування традицій, святкувань і обрядів, що діє з 2007 року – той на весілля сина запросив понад 300 гостей, а не до 150, як вимагає закон.

Президент Таджикистану раніше вже називав «чужими національним традиціям» суворе жіноче ісламське вбрання-хіджаб, що покриває все тіло й голову, і «сатр» – хустку, що зав’язується попереду і закриває шию і груди.

На початку місяця працівники державних органів провели у столиці Душанбе «профілактичні бесіди» з 8 тисячами жінок, що вдягають хіджаб.

Наразі хіджаб у Таджикистані заборонений у державних установах і школах, підліткам заборонено молитися в мечетях. Підкреслено світська влада країни називає такі заходами кроками для боротьби з ісламським екстремізмом.

За даними влади Таджикистану, сотні громадян країни вступили до лав екстремістського угруповання «Ісламська держава» й поїхали до Сирії й Іраку.