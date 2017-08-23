У Чехії почались міжнародні авіанавчання Ample Strike-2017

У Чехії почались міжнародні авіанавчання, в яких беруть участь військовослужбовців і техніка 18 країн – і членів НАТО, і країн-партнерів.

Як повідомляє Міністерство оборони Чехії, метою спільних навчань є «насамперед узгодження праці пілотів тактичної і вертолітної авіації з роботою аванпостів наведення і командирів наземних частин».

Головні місця проведення авіанавчань зосереджені на авіабазах Седлец, Віценіце-у-Намнєштє-над-Ославоу, Болетіце і Лібава.

В авіанавчаннях бере участь 1300 військовослужбовців. У небо над Чехією злетять чеські літаки L-159 Alca, JAS-39 Gripen і вертольоти Мі-24/35 і Мі-171Ш.

Поступово до навчань мають приєднатись також литовські літаки L-39, німецькі PC-9, LearJet і Tornado, польські Су-22, угорські JAS-39 і словенські PC-9.

Сполучені Штати Америки підтвердили участь своєю авіацією – вертольотами AH-64 Apache і літаками B-1 та B-52.

Логістику навчань забезпечить чеська сторона. Навчання триватимуть до 12 вересня цього року.

Такі навчання проводяться в Чехії вже четвертий рік поспіль, перед тим вони кілька років відбувалися в Німеччині.

Союз НАТО і країни-партнери останніми роками особливо зацікавлені підвищити свою боєготовність, щоб мати змогу протистояти дедалі агресивнішій Росії після окупації нею українського Криму і вторгнення на Донбасі.