Туреччина висловила занепокоєння через підтримку сирійських курдів із боку США

Туреччина вкотре висловила Сполученим Штатам Америки занепокоєння через підтримку Вашингтоном збройних загонів сирійських курдів, які Анкара вважає терористичними.

За повідомленнями, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про це під час зустрічі в Анкарі з міністром оборони США Джеймзом Маттісом, який відвідав Туреччину з коротким візитом на шляху з Іраку до України.

Туреччина заявляє, що курдські «Загони народної оборони» на півночі Сирії, біля турецького кордону, які в тому регіоні воюють за підтримки США проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», є, на думку Анкари, підрозділом забороненого в Туреччині збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану». Це угруповання визнають терористичним і Туреччина, і США, й низка інших країн.

Вашингтон вважає «Загони народної оборони» однією з найефективніших сил у Сирії, що воюють із екстремістами і, зокрема, беруть участь у наступі на місто Ар-Ракку, яке угруповання «Ісламська держава» називає своєю «столицею». США надають цим загонам озброєння й іншу підтримку, зокрема участю військових радників.

Такі розбіжності вже тривалий час викликають помітні тертя у відносинах між двома союзниками в НАТО.